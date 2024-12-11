Последствия российского авиаудара по Запорожью, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n202071-v-zaporoje-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-raketnogo-udara-vozroslo-do-devyati-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу 10 грудня зросла до дев’яти осіб.

.

У лікарні помер 74-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Запорізької ОВА.