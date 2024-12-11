Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202071-u-zaporijji-kilkist-jertv-rosiyskogo-raketnogo-udaru-zrosla-do-dev-yaty-foto.html

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У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу 10 грудня зросла до дев’яти осіб.

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У лікарні помер 74-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Запорізької ОВА.