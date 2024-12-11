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Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі кількість жертв російського ракетного удару зросла до дев’яти (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202071-u-zaporijji-kilkist-jertv-rosiyskogo-raketnogo-udaru-zrosla-do-dev-yaty-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу 10 грудня зросла до дев’яти осіб.
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У лікарні помер 74-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Запорізької ОВА.
Постраждала 21 людина, в тому числі дитина. Аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Ймовірно під завалами ще є люди, — зазначили у ДСНС.
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