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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: ДСНС

У Запоріжжі кількість жертв російського ракетного удару зросла до дев’яти (ФОТО)

11 гру 2024, 17:22
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У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу 10 грудня зросла до дев’яти осіб.


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У лікарні помер 74-річний чоловік. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Запорізької ОВА.

Постраждала 21 людина, в тому числі дитина. Аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Ймовірно під завалами ще є люди, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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