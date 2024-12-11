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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Украинские дроны уничтожают рашистов, пытающихся спрятаться за деревьями (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202074-ukrainskie-drony-unichtojaut-rashistov-pytauschihsya-spryatatsya-za-derevyami-video.htmlРакурс
У Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади опубліковане відео, котре показує роботу українських дронів по російських загарбниках, які марно намагаються сховатися за рослинністю.
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Робота оператора «Веселий» 3 батальйону, який кожного дня зменшує популяцію російської армії і не залишає безкарними спроби росіян наблизитись до наших позицій, — зазначається в описі відео.
Від очей аеророзвідників 47 окремої механізованої бригади не вдасться сховатись жодному окупанту: будь вони під деревами, гілками або в бліндажах, — наголошують у бригаді.
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