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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны уничтожают рашистов, пытающихся спрятаться за деревьями (ВИДЕО)

11 дек 2024, 18:56
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У Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади опубліковане відео, котре показує роботу українських дронів по російських загарбниках, які марно намагаються сховатися за рослинністю.


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Робота оператора «Веселий» 3 батальйону, який кожного дня зменшує популяцію російської армії і не залишає безкарними спроби росіян наблизитись до наших позицій, — зазначається в описі відео.

Від очей аеророзвідників 47 окремої механізованої бригади не вдасться сховатись жодному окупанту: будь вони під деревами, гілками або в бліндажах, — наголошують у бригаді.

Источник: Ракурс


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