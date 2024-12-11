Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202074-ukrayinski-drony-znyschuut-rashystiv-yaki-namagautsya-shovatysya-za-derevamy-video.html

Ракурс

У Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади опубліковане відео, котре показує роботу українських дронів по російських загарбниках, які марно намагаються сховатися за рослинністю.

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Робота оператора «Веселий» 3 батальйону, який кожного дня зменшує популяцію російської армії і не залишає безкарними спроби росіян наблизитись до наших позицій, — зазначається в описі відео.