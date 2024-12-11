Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські дрони знищують рашистів, які намагаються сховатися за деревами (ВІДЕО)

11 гру 2024, 18:56
999

У Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади опубліковане відео, котре показує роботу українських дронів по російських загарбниках, які марно намагаються сховатися за рослинністю.


.

Робота оператора «Веселий» 3 батальйону, який кожного дня зменшує популяцію російської армії і не залишає безкарними спроби росіян наблизитись до наших позицій, — зазначається в описі відео.

Від очей аеророзвідників 47 окремої механізованої бригади не вдасться сховатись жодному окупанту: будь вони під деревами, гілками або в бліндажах, — наголошують у бригаді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів