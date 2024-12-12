Эксперты подсчитали стоимость рождественского стола в Украине. Фото:

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Ракурс

Різдвяний стіл в Україні в цьому році подорожчав на 41%, ніж у 2023 році.

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Середньостатистичній родині доведеться викласти близько 1 тис. 365 грн на продукти для приготування 12 традиційних страв на Святвечір. У цю суму, підраховану за середніми цінами супермаркетів станом на початок грудня, входить приготування таких страв: кутя та узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, жаре картопля, овочі свіжі та солоні. Про це повідомив Інститут аграрної економіки.

За пшеничну кутю (950 г) доведеться віддати 175,05 грн — це буде друга за вартістю страва на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в 2024 році стали мак та волоські горіхи.

Ще 105,36 грн коштуватиме традиційний узвар із сушених яблук, груш та чорносливу.

Смажена риба, наприклад, короп, коштуватиме 306,97 грн. Таким чином це найдорожча страва в цьому році.

Пісний борщ з квасолею обійдеться українцям у 131,94 грн за 2,5 кг продуктів.

Традиційний вже салат «Вінегрет» (1,73 кг продуктів) коштуватиме 67,75 грн. Найдорожчим тут будуть солені огірки 21,4 грн за 200 г.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 50,06 грн, вареники з капустою (1,481 кг продуктів) — 52,5 грн, а вареники з вишнею (810 г продуктів) — 69,74 грн.

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 109,88 грн.

Квашена капуста зараз коштує 75 грн за 500 г, огірки солоні бочкові — 42 грн за 400 г. Свіжі огірки коштуватимуть 70 грн за 500 г, а помідори — 64 гн.

Нагадаємо, в Державному управлінні статистики інформували, що у серпні цього року порівняно з серпнем 2023 року гуртові ціни виробників промислової продукції зросли на 31,2%. Ціни у межах України підвищилися на 35,0%, а за межі України — на 6,7%.