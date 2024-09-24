Ціни на продукти в Україні зросли. Фото:

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Ціни на продукти в Україні зросли.

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Так, у серпні цього року порівняно з серпнем 2023 року гуртові ціни виробників промислової продукції зросли на 31,2%. Ціни у межах України підвищилися на 35,0%, а за межі України — на 6,7%. Про це 24 вересня повідомили в Державному управлінні статистики.

У відомстві наголошують, що у виробництві продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 10,5%, зокрема в межах України — на 10,8%, за межі України — на 9,2%.

У Держстаті розповіли, що найбільше подорожчання торкнулося виробництва молочних продуктів — на 17,8%, у т.ч. усередині України — на 16,7%. Також подорожчало виробництво м’яса — на 16,4%, у тому числі всередині України — на 16,4%.

Також зазначається, що ціни виробників цукру впали за рік на 10,3%.

Нагадаємо, 23 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Це рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.