Нацбанк повысил учетную ставку. Фото:

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Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,0% до 13,5% річних.

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Нова облікова ставка запрацює з 13 грудня. Це вперше облікову ставку підвищили з липня 2023 року. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Про це очільник НБУ Андрій Пишний сьогодні заявив на брифінгу.

У Нацбанку пояснили, що за останні місяці інфляція в Україні зростала швидшими темпами, ніж передбачалося. У листопаді вона збільшилася до 11,2%.

І хоча наразі інфляційні очікування демонструють відносну стійкість, все ж посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

Як відомо, облікова ставка НБУ — це один з ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити.

Нагадаємо, в листопаді в НБУ прогнозували, що середини 2025 року інфляція перевищить 10%. У Нацбанку вважають, що споживча інфляція перебуватиме на двозначному рівні протягом першого півріччя наступного року, після чого відновиться тенденція до стійкого зниження.