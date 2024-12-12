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Нацбанк підвищив облікову ставку. Фото:
Нацбанк підвищив облікову ставку — стала відома причинаhttps://racurs.ua/ua/n202097-nacbank-pidvyschyv-oblikovu-stavku-stala-vidoma-prychyna.htmlРакурс
Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,0% до 13,5% річних.
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Нова облікова ставка запрацює з 13 грудня. Це вперше облікову ставку підвищили з липня 2023 року. Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Про це очільник НБУ Андрій Пишний сьогодні заявив на брифінгу.
У Нацбанку пояснили, що за останні місяці інфляція в Україні зростала швидшими темпами, ніж передбачалося. У листопаді вона збільшилася до 11,2%.
І хоча наразі інфляційні очікування демонструють відносну стійкість, все ж посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.
Як відомо, облікова ставка НБУ — це один з ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити.
Нагадаємо, в листопаді в НБУ прогнозували, що середини 2025 року інфляція перевищить 10%. У Нацбанку вважають, що споживча інфляція перебуватиме на двозначному рівні протягом першого півріччя наступного року, після чого відновиться тенденція до стійкого зниження.