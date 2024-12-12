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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
Одна-две очереди отключений будут действовать в Украине 13 декабря — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n202101-odna-dve-ocheredi-otklucheniy-budut-deystvovat-v-ukraine-13-dekabrya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 13 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Таким чином, завтра для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 06.00 — 08.00 — одна черга відключень;
- 08.00 — 19.00 — дві черги відключень;
- 19.00 — 21.00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності відбуватиметься з 06.00 до 22.00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують в «Укренерго» та закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
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