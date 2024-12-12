В Україні завтра, 13 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Таким чином, завтра для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності відбуватиметься з 06.00 до 22.00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують в «Укренерго» та закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.