В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

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В Україні завтра, 13 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Таким чином, завтра для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

06.00 — 08.00 — одна черга відключень;

08.00 — 19.00 — дві черги відключень;

19.00 — 21.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності відбуватиметься з 06.00 до 22.00.