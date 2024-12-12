Российские захватчики пытаются захватить Покровск, фото: uainfo.org

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У районі Покровська на Донеччині відбуваються жорсткі бої, ворог просунувся на відстань 6−10 км від міста.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник прес-служби 14 бригади Національної гвардії України «Червона Калина» Микола Коваль, повідомляє видання «Армія Inform».

За словами Коваля, окупанти цілодобову відправляють на утилізацію свою живу силу та техніку — захисники України відбивають десятки штурмів, знищуючи під час кожного такого «накату» до 10 вояків противника.

Це тільки наша бригада. Якщо взяти всіх разом, то кожного дня колосальні втрати вони несуть живої сили, — зазначив він. — Їх це не зупиняє. Ці втрати вони можуть поновлювати, відновлювати. І як тільки група заходить, ми її знищуємо, відбиваємо штурм. За нею одразу ж інша заходить група.

Увійти в місто росіяни намагаються всіма можливими способами.

Вони протягом двох місяців йшли тільки в лоб і понесли великі втрати. Тепер зрозуміли, що в них не виходить, і починають або з лівого або з правого флангу — намагаються прорвати нашу оборону, — розповів Коваль. — Як ви бачите, ми максимально стримуємо ворога, адже Покровськ стратегічно важливе місто.

Джерело: «Армія Inform»