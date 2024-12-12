Россияне пытаются окружить подразделения Сил обороны, карта: DeepState

https://racurs.ua/n202112-rashisty-pytautsya-okrujit-vsu-v-rayone-uspenovki-deepstate.html

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Ситуація навколо так званого «Успенівського мішка» на Курахівському напрямку дедалі більше погіршується, розташовані тут підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.

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Про це сьогодні, 12 грудня, ввечері пише моніторингова група DeepState.

Зазначається, що останні повідомлення звідти «є не дуже втішними».

Варто виділити декілька ключових місць в «мішку» — Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися без перестану, буквально, з усіх сторін, — наголошують у DeepState. — А також Трудове-Успеніка-Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього «мішка». Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається «мішок».

Зазначається, що ворог неодноразово фіксувався в Успенівці та активно намагається її штурмувати, закріплятися для подальшого просування й оволодіння селом повністю. Сили оборони намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця.

Кількість піхоти тільки зростає. Також за відомою нам інформацією, у ворога є можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, які фактично відрізають угрупування підрозділів СОУ в «мішку», — розповіли у DeepState.

Підтвердження, що ворог зміг там прям закріпитися немає, тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну роботу по стабілізації, тож є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть, час покаже, — додали в моніторинговій групі.

Зазначається, що ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці.

Також за інформацією DeepState, полковника Олександра Луценка було знято з поста командувача ОТУ «Донецьк»: