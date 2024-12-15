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Російські загарбники за тиждень втратили 9 тис. 70 осіб.
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Про це сьогодні, у неділю 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також за тиждень знищено 1 тис. 60 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема:
- 32 танки;
- 136 бойових броньованих машин;
- 70 артилерійських систем;
- три РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 433 одиниці автотехніки;
- 13 одиниць спецтехніки;
- 86 ракет;
- 285 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
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