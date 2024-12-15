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Защитники Украины за неделю уничтожили более 9 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Количество уничтоженных за неделю оккупантов назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

15 дек 2024, 16:43
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Російські загарбники за тиждень втратили 9 тис. 70 осіб.


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Про це сьогодні, у неділю 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також за тиждень знищено 1 тис. 60 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема:

  • 32 танки;
  • 136 бойових броньованих машин;
  • 70 артилерійських систем;
  • три РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 433 одиниці автотехніки;
  • 13 одиниць спецтехніки;
  • 86 ракет;
  • 285 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Источник: Ракурс


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