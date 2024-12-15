Захисники України за тиждень знищили понад 9 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n202198-kilkist-znyschenyh-za-tyjden-okupantiv-nazvaly-u-zsu-infografika.html

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Російські загарбники за тиждень втратили 9 тис. 70 осіб.

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Про це сьогодні, у неділю 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також за тиждень знищено 1 тис. 60 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема: