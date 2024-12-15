Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України за тиждень знищили понад 9 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Кількість знищених за тиждень окупантів назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

15 гру 2024, 16:43
999

Російські загарбники за тиждень втратили 9 тис. 70 осіб.


.

Про це сьогодні, у неділю 15 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також за тиждень знищено 1 тис. 60 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема:

  • 32 танки;
  • 136 бойових броньованих машин;
  • 70 артилерійських систем;
  • три РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 433 одиниці автотехніки;
  • 13 одиниць спецтехніки;
  • 86 ракет;
  • 285 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів