Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсоне — двое раненых

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Российский дрон снова атаковал гражданских на Херсонщине, фото: «Главком»
Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсоне — двое раненыхhttps://racurs.ua/n202243-rossiyskiy-dron-atakoval-grajdanskiy-avtomobil-v-hersone-dvoe-ranenyh.htmlРакурс
Російські військові сьогодні, 17 грудня, зранку атакували з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона.
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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
В результаті постраждали двоє людей.
51-річний чоловік та 50-річна жінка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення, — розповіли в ОВА. — Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, на думку західних медіа, з середини літа мирне населення Херсона стало об'єктом «експерименту», що не має прецеденту в сучасній європейській війні — скоординованої російської кампанії зі знищення міста шляхом переслідування його мешканців ударними БПЛА.
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