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Российский дрон снова атаковал гражданских на Херсонщине, фото: «Главком»

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсоне — двое раненых

17 дек 2024, 10:34
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Російські військові сьогодні, 17 грудня, зранку атакували з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона.


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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

В результаті постраждали двоє людей.

51-річний чоловік та 50-річна жінка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення, — розповіли в ОВА. — Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, на думку західних медіа, з середини літа мирне населення Херсона стало об'єктом «експерименту», що не має прецеденту в сучасній європейській війні — скоординованої російської кампанії зі знищення міста шляхом переслідування його мешканців ударними БПЛА.

Источник: Ракурс


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