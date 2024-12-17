Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Херсоне — двое раненых

Російські військові сьогодні, 17 грудня, зранку атакували з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона.

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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

В результаті постраждали двоє людей.

51-річний чоловік та 50-річна жінка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення, — розповіли в ОВА. — Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.