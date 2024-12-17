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Депутаты из бывшей ОПЗЖ остаются в парламенте, фото: zagittya.com.ua

Согласительный совет отказался ставить на рассмотрение постановление об удалении из парламента ОПЗЖ

17 дек 2024, 13:58
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У Верховній Раді сьогодні, 17 грудня, відбулося невідкладне засідання погоджувальної ради.


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На головування було поставлено рішення терміново дати доручення дати комітетам розглянути законопроект № 8089 і постанову № 7694, які передбачали припинити достроково повноваження народних депутатів, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та у виборчих округах від забороненої «Опозиційної платформи — За життя».

Однак для ухвалення відповідного рішення не вистачило голосів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Її підтримали — Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос, Довіра, За майбутнє. Не підтримали — Слуги народу, ОПЗЖ. Рішення не прийняте, — повідомив нардеп.

Обидва документи були подані до Ради ще у 2022 році, проте їх досі так і не розглянули.

Источник: Ракурс


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