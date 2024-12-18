В ВСУ показали спасение раненого с поля боя. Фото: МОУ

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Українські захисники евакуювали пораненого з поля бою.

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Евакуацію пораненого побратима провели підрозділи 33-ї окремої механізованої бригади. Військові наголошують, що витягти поранених — надважливе завдання. Такі операції добре планують перед завантаженням на броню екіпажу порятунку. Про це Сухопутні війська ЗСУ 18 грудня повідомили у Telegram.

Для евакуації військові задіяли американський бронетранспортер М113. Зазначається, що цього разу обійшлося без спроб окупантів влучити по «М-ці», бо часто ворог визначає медиків та групи евакуації ціллю № 1 на полі бою.

На кадрах, які опублікували Сухопутні війська видно, як БТР швидко під’їжджає до пораненого бійця й евакуює його. Після цього так же швидко М113 покидає небезпечну зону.

Нагадаємо, українські прикордонники атакували FPV-дроном ворожий човен. Лише одного удару БпЛА було вдосталь, щоб потопити російський плавзасіб.