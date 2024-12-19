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Допрос пленного рашиста, скриншот видео
Рашисты получили приказ расстреливать украинских пленных — ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202315-rashisty-poluchili-prikaz-rasstrelivat-ukrainskih-plennyh-gpsu-video.htmlРакурс
Росіяни отримали наказ розстрілювати українських полонених.
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Це українські прикордонники з бригади «Форпост» дізналися від російського загарбника, захопленого в полон під час відбиття атаки. Відео допиту полоненого рашиста сьогодні, 19 грудня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.
Нам казали не здаватись, а полонених — обнулити, — розповів полонений рашист.
Зазначається, що полоненому рашисту — 51 рік, з них 37 він провів за ґратами.
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