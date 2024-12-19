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Ракурс
Допрос пленного рашиста, скриншот видео

Рашисты получили приказ расстреливать украинских пленных — ГПСУ (ВИДЕО)

19 дек 2024, 13:59
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Росіяни отримали наказ розстрілювати українських полонених.


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Це українські прикордонники з бригади «Форпост» дізналися від російського загарбника, захопленого в полон під час відбиття атаки. Відео допиту полоненого рашиста сьогодні, 19 грудня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

Нам казали не здаватись, а полонених — обнулити, — розповів полонений рашист.

Зазначається, що полоненому рашисту — 51 рік, з них 37 він провів за ґратами.

Источник: Ракурс


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