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Ракурс
Допит полоненого рашиста, скріншот відео

Рашисти отримали наказ розстрілювати українських полонених — ДПСУ (ВІДЕО)

19 гру 2024, 13:59
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Росіяни отримали наказ розстрілювати українських полонених.


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Це українські прикордонники з бригади «Форпост» дізналися від російського загарбника, захопленого в полон під час відбиття атаки. Відео допиту полоненого рашиста сьогодні, 19 грудня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

Нам казали не здаватись, а полонених — обнулити, — розповів полонений рашист.

Зазначається, що полоненому рашисту — 51 рік, з них 37 він провів за ґратами.

Джерело: Ракурс


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