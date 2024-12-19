Ракурсhttps://racurs.ua/
Допит полоненого рашиста, скріншот відео
Рашисти отримали наказ розстрілювати українських полонених — ДПСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202315-rashysty-otrymaly-nakaz-rozstriluvaty-ukrayinskyh-polonenyh-dpsu-video.htmlРакурс
Росіяни отримали наказ розстрілювати українських полонених.
.
Це українські прикордонники з бригади «Форпост» дізналися від російського загарбника, захопленого в полон під час відбиття атаки. Відео допиту полоненого рашиста сьогодні, 19 грудня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.
Нам казали не здаватись, а полонених — обнулити, — розповів полонений рашист.
Зазначається, що полоненому рашисту — 51 рік, з них 37 він провів за ґратами.