Оккупанты более 30 раз атаковали Никопольщину. Фото: ОВА

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Нікопольський район Дніпропетровщини був під обстрілом російської армії.

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У четвер, 19 грудня, Нікопольщина пережила понад 30 ворожих атак дронами-камікадзе та артилерією. Агресор бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро осіб. Трьох довелося доправити до лікарні.

У районі пошкоджена інфраструктура, підприємства, ліцей, сім багатоквартирних і 10 приватних будинків, дві господарські споруди, три гаражі, теплиця та чотири автівки. Також понівечені п’ять магазинів й лінія електропередач.

З артилерії загарбники Синельниківській громаді. Там ворог пошкодив комунальне підприємство й електромережі.

Нагадаємо, 19 грудня російські загарбники обстріляли село Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Удар прийшовся поруч з цивільною забудовою. Унаслідок ворожого обстрілу загинули жінка та чоловік, ще двоє осіб дістали поранення.