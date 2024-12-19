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Ракурс
Окупанти понад 30 разів атакували Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти понад 30 разів атакували Нікопольщину — шестеро осіб поранені

19 гру 2024, 20:50
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Нікопольський район Дніпропетровщини був під обстрілом російської армії.


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У четвер, 19 грудня, Нікопольщина пережила понад 30 ворожих атак дронами-камікадзе та артилерією. Агресор бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро осіб. Трьох довелося доправити до лікарні.

У районі пошкоджена інфраструктура, підприємства, ліцей, сім багатоквартирних і 10 приватних будинків, дві господарські споруди, три гаражі, теплиця та чотири автівки. Також понівечені п’ять магазинів й лінія електропередач.

З артилерії загарбники Синельниківській громаді. Там ворог пошкодив комунальне підприємство й електромережі.

Окупанти понад 30 разів атакували Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти понад 30 разів атакували Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти понад 30 разів атакували Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти понад 30 разів атакували Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти понад 30 разів атакували Нікопольщину. Фото: ОВА

Нагадаємо, 19 грудня російські загарбники обстріляли село Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Удар прийшовся поруч з цивільною забудовою. Унаслідок ворожого обстрілу загинули жінка та чоловік, ще двоє осіб дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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