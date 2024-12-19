Ворог вдарив по селу Шевченкове на Харківщині. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n202324-vorog-vdaryv-po-selu-shevchenkove-na-harkivschyni-ie-zagybli-y-poraneni.html

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Армія російської федерації продовжує завдавати ударів по Харківщині.

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У четвер, 19 грудня, загарбники обстріляли Куп’янський район. Під обстрілом опинилося село Шевченкове. Удар прийшовся поруч з цивільною забудовою. На жаль, є загиблі та поранені. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули жінка та чоловік. Ще одна жінка дістала поранення.

Також окупанти вдарили по Дворічній. Там одна жінка отримала поранення, її госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, 16 грудня російські загарбники вчора з реактивних систем залпового вогню обстріляли житловий сектор міста Куп’янська на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей.