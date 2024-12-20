Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В приложении «Резерв+» появилась еще одна функция, фото: Минобороны

В «Резерв+" теперь можно повторно уточнять данные — Минобороны

20 дек 2024, 19:00
999

У мобільному застосунку «Резерв+" додали ще одну функцію — тепер там можна повторно оновити свої дані.


.

Про це сьогодні, 20 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Якщо ви переїдете на нову адресу — впродовж тижня маєте повідомити ТЦК. Це правило діє давно, але на практиці виконання було ускладненим, забирало час. Запис до ТЦК, поїздка туди і черги до декількох годин, — зазначила вона. — Тепер це можна зробити онлайн, через застосунок Резерв+".

Зазначається, що ця послуга дає можливість всього за декілька хвилин самостійно змінювати у реєстрі «Оберіг» такі свої дані:

  • номер телефону;
  • електронну пошту;
  • адресу проживання.

Для цього в застосунку натисніть на свій електронний військово-обліковий документ, а потім «Уточнити контактні дані», — розповіла Черногоренко. — Уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але тільки раз на 7 днів.

За її словами, оновлений застосунок «Резерв+" вже доступний на Play Market та App Store.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров