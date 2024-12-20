У додатку «Резерв+» з’явилася ще одна функція, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n202356-u-rezerv-teper-mojna-povtorno-utochnuvaty-dani-minoborony.html

Ракурс

У мобільному застосунку «Резерв+" додали ще одну функцію — тепер там можна повторно оновити свої дані.

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Про це сьогодні, 20 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Якщо ви переїдете на нову адресу — впродовж тижня маєте повідомити ТЦК. Це правило діє давно, але на практиці виконання було ускладненим, забирало час. Запис до ТЦК, поїздка туди і черги до декількох годин, — зазначила вона. — Тепер це можна зробити онлайн, через застосунок Резерв+".

Зазначається, що ця послуга дає можливість всього за декілька хвилин самостійно змінювати у реєстрі «Оберіг» такі свої дані:

номер телефону;

електронну пошту;

адресу проживання.

Для цього в застосунку натисніть на свій електронний військово-обліковий документ, а потім «Уточнити контактні дані», — розповіла Черногоренко. — Уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але тільки раз на 7 днів.

За її словами, оновлений застосунок «Резерв+" вже доступний на Play Market та App Store.