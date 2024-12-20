Российские беспилотники снова ударили по Харькову, фото: УНН

https://racurs.ua/n202364-rossiyskiy-shahed-udaril-po-mnogoetajke-v-harkove-chetvero-postradavshih.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, ввечері вдарили безпілотником типу «Шахед» по житловому будинку у Салтівському районі Харкова.

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Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

На місці удару спалахнула пожежа.

Наразі четверо постраждалих серед яких дівчинка 12 років, — розповів Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що «Шахед» влучив у дев’ятиповерхівку. Є руйнування перших двох поверхів.

Серед постраждалих:

у дівчинки легке осколкове поранення;

троє людей — із гострими реакціями на стрес.