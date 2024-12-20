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Российские беспилотники снова ударили по Харькову, фото: УНН
Российский «шахед» ударил по многоэтажке в Харькове — четверо пострадавшихhttps://racurs.ua/n202364-rossiyskiy-shahed-udaril-po-mnogoetajke-v-harkove-chetvero-postradavshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, ввечері вдарили безпілотником типу «Шахед» по житловому будинку у Салтівському районі Харкова.
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Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
На місці удару спалахнула пожежа.
Наразі четверо постраждалих серед яких дівчинка 12 років, — розповів Терехов.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що «Шахед» влучив у дев’ятиповерхівку. Є руйнування перших двох поверхів.
Серед постраждалих:
- у дівчинки легке осколкове поранення;
- троє людей — із гострими реакціями на стрес.
Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання — 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей, — зазначив Синєгубов.
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