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Російскі безпілотники знову вдарили по Харкову, фото: УНН
Російський «шахед» вдарив по багатоповерхівці у Харкові — четверо постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n202364-rosiyskyy-shahed-vdaryv-po-bagatopoverhivci-u-harkovi-chetvero-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, ввечері вдарили безпілотником типу «Шахед» по житловому будинку у Салтівському районі Харкова.
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Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
На місці удару спалахнула пожежа.
Наразі четверо постраждалих серед яких дівчинка 12 років, — розповів Терехов.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що «Шахед» влучив у дев’ятиповерхівку. Є руйнування перших двох поверхів.
Серед постраждалих:
- у дівчинки легке осколкове поранення;
- троє людей — із гострими реакціями на стрес.
Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання — 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей, — зазначив Синєгубов.