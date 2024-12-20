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Ракурс
Російскі безпілотники знову вдарили по Харкову, фото: УНН

Російський «шахед» вдарив по багатоповерхівці у Харкові — четверо постраждалих

20 гру 2024, 22:47
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Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, ввечері вдарили безпілотником типу «Шахед» по житловому будинку у Салтівському районі Харкова.


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Удар прийшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

На місці удару спалахнула пожежа.

Наразі четверо постраждалих серед яких дівчинка 12 років, — розповів Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що «Шахед» влучив у дев’ятиповерхівку. Є руйнування перших двох поверхів.

Серед постраждалих:

  • у дівчинки легке осколкове поранення;
  • троє людей — із гострими реакціями на стрес.

Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання — 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей, — зазначив Синєгубов.

Джерело: Ракурс


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