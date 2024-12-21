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Ракурс
Последствия удара БпЛА по дому в Харькове. Фото: ГСЧС

Возросло количество пострадавших в результате удара БпЛА по дому в Харькове (ФОТО)

21 дек 2024, 08:20
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Російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив по житловому будинку у Салтівському районі Харкова.


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Внаслідок атаки по дев’ятиповерховому житловому будинку постраждали шестеро осіб, серед них 12-річна дитина. Рятувальники врятували трьох людей. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 21 грудня повідомила у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах. Також виникла пожежа, яку ліквідували о 23.04. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Наслідки удару БпЛА по будинку в Харкові. Фото: ДСНС

Наслідки удару БпЛА по будинку в Харкові. Фото: ДСНС

Наслідки удару БпЛА по будинку в Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки був частково зруйнований двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Постраждали п’ятеро осіб, серед них — 15-річна дівчинка.

Источник: Ракурс


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