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Росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. Фото: ДСНС
Росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202336-rosiyany-vluchyly-raketou-u-jytlovyy-budynok-u-kryvomu-rozi-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу в ніч на 20 грудня.
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Внаслідок атаки частково зруйнований двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники дістали з-під завалів -річного чоловіка та 15-річну дівчинку. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до п’яти осіб. Крім 15- річної дівчинки та 38-річного чоловіка також постраждали 49-тирічний чоловік та дві жінки 30 та 82 років. Усі постраждалі у середній тяжкості.
Нагадаємо, 19 грудня Нікопольський район Дніпропетровщини пережив понад 30 ворожих атак дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро осіб. Трьох довелося доправити до лікарні.