Российский дрон застрял на дереве в Киевской области. Фото:

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Ракурс

Російський дрон-приманку знайшли у Київській області — ворожий БпЛА застряг у дереві.

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В одному з населених пунктів Київщини піротехніки мобільного рятувального центру ДСНС виявили дрон-приманку, яку випустили росіяни. Ворожий безпілотник застряг на дереві. Для того, щоб зняти БпЛА, знадобився кран. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Сапери вилучили дрон-приманку. Вони заявили, що він не мав бойової частини й тому не становив загрози для мешканців.

Однак в ДСНС все ж закликали громадян не наближатися до таких речей.

Не наближайтесь до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними! Помітили щось підозріле? Телефонуйте за номером 101, — попередили рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня росіяни запустили 113 ударних БпЛА типу Shahed й безпілотників інших типів із напрямків Брянська, Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська й Бердянська. ППО працювала в 11 областях, вдалося збити 57 безпілотників.