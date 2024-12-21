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Ракурс
Російський дрон застряг на дереві у Київській області. Фото:

Російський дрон застряг на дереві у Київській області (ФОТО)

21 гру 2024, 13:19
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Російський дрон-приманку знайшли у Київській області — ворожий БпЛА застряг у дереві.


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В одному з населених пунктів Київщини піротехніки мобільного рятувального центру ДСНС виявили дрон-приманку, яку випустили росіяни. Ворожий безпілотник застряг на дереві. Для того, щоб зняти БпЛА, знадобився кран. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Сапери вилучили дрон-приманку. Вони заявили, що він не мав бойової частини й тому не становив загрози для мешканців.

Однак в ДСНС все ж закликали громадян не наближатися до таких речей.

Не наближайтесь до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними! Помітили щось підозріле? Телефонуйте за номером 101, — попередили рятувальники.

Російський дрон застряг на дереві у Київській області. Фото: ДСНС

Російський дрон застряг на дереві у Київській області. Фото: ДСНС

Російський дрон застряг на дереві у Київській області. Фото: ДСНС

Російський дрон застряг на дереві у Київській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня росіяни запустили 113 ударних БпЛА типу Shahed й безпілотників інших типів із напрямків Брянська, Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська й Бердянська. ППО працювала в 11 областях, вдалося збити 57 безпілотників.

Джерело: Ракурс


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