Рашисты снова совершили военное преступление, скриншот видео

https://racurs.ua/n202415-rashisty-snova-rasstrelyali-plennyh-ukraincev-lubinec.html

Ракурс

Російські загарбники вчинили черговий воєнний злочин.

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Про це сьогодні, 22 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — ймовірним розстрілом воїнів, які здалися у полон, — зазначив Лубінець. — Із відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

За словами омбудсмена, він повідомить про цей факт ООН та Міжнародний комітет Червоного Христа.