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Рашисты снова совершили военное преступление, скриншот видео

Рашисты снова расстреляли пленных украинцев — Лубинец

22 дек 2024, 15:12
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Російські загарбники вчинили черговий воєнний злочин.


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Про це сьогодні, 22 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — ймовірним розстрілом воїнів, які здалися у полон, — зазначив Лубінець. — Із відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

За словами омбудсмена, він повідомить про цей факт ООН та Міжнародний комітет Червоного Христа.

Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом! — наголосив Лубінець.

Источник: Ракурс


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