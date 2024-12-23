Танк Т-34 передала Силам обороны Уманская община

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Демонтаж танка Т-34 с постамента в Умани, фото: «Суспільне»
Танк Т-34 передала Силам обороны Уманская общинаhttps://racurs.ua/n202441-tank-t-34-peredala-silam-oborony-umanskaya-obschina.htmlРакурс
Уманська міськрада на своїй сесії сьогодні, 23 грудня, ухвалила рішення передати на потреби Сил оборони зняті з постаментів в межах декомунізації танк Т-34 та гармату.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Уманська міська голова Ірина Плетньова
На сесії одноголосно прийнято рішення: передати у користування воїнам Національної гвардії України пам’ятники, які зняли з постаменту відповідно до закону про «Засудження націоналістичного та нацистського тоталітарних режимів», — зазначила Плетньова.
Переконана, техніка принесе користь нашим воїнам-захисникам, — додала вона.
Справжній танк Т-34 вагою 32 тонни, взятий в одній з військових частин, встановили на постамент в Умані у 1974 році. На початку листопада цього року його демонтували.
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