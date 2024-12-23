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Ракурс
Демонтаж танка Т-34 з постаменту в Умані, фото: «Суспільне»

Танк Т-34 передала Силам оборони Уманська громада

23 гру 2024, 14:37
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Уманська міськрада на своїй сесії сьогодні, 23 грудня, ухвалила рішення передати на потреби Сил оборони зняті з постаментів в межах декомунізації танк Т-34 та гармату.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Уманська міська голова Ірина Плетньова

На сесії одноголосно прийнято рішення: передати у користування воїнам Національної гвардії України пам’ятники, які зняли з постаменту відповідно до закону про «Засудження націоналістичного та нацистського тоталітарних режимів», — зазначила Плетньова.

Переконана, техніка принесе користь нашим воїнам-захисникам, — додала вона.

Справжній танк Т-34 вагою 32 тонни, взятий в одній з військових частин, встановили на постамент в Умані у 1974 році. На початку листопада цього року його демонтували.

Джерело: Ракурс


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