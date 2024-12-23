Тищенко не явился в суд в Днепре

https://racurs.ua/n202445-tischenko-ne-yavilsya-v-sud-v-dnepre.html

Ракурс

Нардеп Микола Тищенко не зʼявився до суду в Дніпрі.

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Тищенко — підозрюваний у справі про незаконне позбавлення волі ексвійськового Дмитра Мазохи. Сьогодні мало відбутись судове засідання, на яке Тищенко обіцяв приїхати сам. Тому до суду його примусово не доставляли.

Прокурор повідомив, що о 4 ранку 23 грудня Микола Тищенко звернувся до лікарні у Києві — йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Саме це нібито і стало причиною його відсутності у суді.

Тищенка та іншого фігуранта — експоліцейського Богдана Писаренка мали примусово доправити на засідання.

Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини. Влітку на відео потрапило, як охорона нардепа закувала в кайданки ветерана підрозділу Kraken Дмитра Павлова — той гуляв з дитячим візочком і зробив зауваження супроводу депутата.