В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

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В Україні завтра, 26 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що для побутових споживачів заходи обмеження споживання застосовуватимуть так:

08.00 — 17.00 — півтори черги відключень;

17.00 — 21.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме з 07.00 до 22.00.

Зазначається, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.