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В Україні тривають відключення електроенергії

Півтори черги відключень застосовуватимуть 26 грудня — Укренерго

25 гру 2024, 17:58
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В Україні завтра, 26 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що для побутових споживачів заходи обмеження споживання застосовуватимуть так:

  • 08.00 — 17.00 — півтори черги відключень;
  • 17.00 — 21.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме з 07.00 до 22.00.

Зазначається, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


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