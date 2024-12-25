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В Україні тривають відключення електроенергії
Півтори черги відключень застосовуватимуть 26 грудня — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n202513-pivtory-dvi-chergy-vidkluchen-zastosovuvatymut-26-grudnya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 26 грудня, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що для побутових споживачів заходи обмеження споживання застосовуватимуть так:
- 08.00 — 17.00 — півтори черги відключень;
- 17.00 — 21.00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме з 07.00 до 22.00.
Зазначається, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують у компанії.
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