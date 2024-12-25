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Ракурс
Момент сбивания российской ракеты, скриншот видео

Сбивание российской ракеты во время утренней атаки показало ПК «Юг» (ВИДЕО)

25 дек 2024, 18:29
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Воїни зенітної ракетної Херсонської бригади вночі та зранку 25 грудня збили 11 ворожих повітряних цілей.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Повітряне командування «Південь», опублікувавши відео знищення російської крилатої ракети.

Нагадаємо, сьогодні ППО України збила 113 цілей з 184 під час масованої російської атаки.

Источник: Ракурс


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