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Ракурс
Момент збиття російської ракети, скріншот відео

Збиття російської ракети під час ранкової атаки показало ПК «Південь» (ВІДЕО)

25 гру 2024, 18:29
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Воїни зенітної ракетної Херсонської бригади вночі та зранку 25 грудня збили 11 ворожих повітряних цілей.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Повітряне командування «Південь», опублікувавши відео знищення російської крилатої ракети.

Нагадаємо, сьогодні ППО України збила 113 цілей з 184 під час масованої російської атаки.

Джерело: Ракурс


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