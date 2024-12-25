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Момент збиття російської ракети, скріншот відео
Збиття російської ракети під час ранкової атаки показало ПК «Південь» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202514-zbyttya-rosiyskoyi-rakety-pid-chas-rankovoyi-ataky-pokazalo-pk-pivden-video.htmlРакурс
Воїни зенітної ракетної Херсонської бригади вночі та зранку 25 грудня збили 11 ворожих повітряних цілей.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Повітряне командування «Південь», опублікувавши відео знищення російської крилатої ракети.
Нагадаємо, сьогодні ППО України збила 113 цілей з 184 під час масованої російської атаки.