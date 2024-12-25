В Кривом Роге 27 декабря объявили днем ​​траура

Последствия ракетного удара по жилому дому ликвидируют в Кривом Роге, фото: Александр Вилкул

https://racurs.ua/n202515-v-krivom-roge-27-dekabrya-obyavili-dnem-traura.html

Ракурс

У Кривому Розі, який ввечері 24 грудня зазнав російського ракетного удару, 27 грудня буде оголошено днем жалоби.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Рятувальна операція на місці російського ракетного удару тривала вночі та була завершена о 03.40 сьогоднішнього дня. Було врятовано сім людей, одного чоловіка врятувати не вдалося. 17 людей травмовано.

З 17 постраждалих 11 було направлено до лікарень міста, зокрема, 2 дівчинки. 3 людини (дві жінки та чоловік) — у важкому стані, інші — середньої тяжкості, стабільні. Медики надають всім їм усю необхідну допомогу, — розповів Вілкул.

Наразі у місті триває ліквідація наслідків ракетного удару:

для цього, зокрема, задіяні 15 бригад комунальників та 14 одиниць техніки;

також ведуться ремонтні роботи з відновлення контактної мережі.

Також продовжує свою роботу Штаб допомоги людям, де видають необхідні будматеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста, а також, кому це необхідно — на розселення.