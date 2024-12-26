В Одессе судья обязал злоумышленника прочесть книги Сергея Жадана и Григория Сковороды. Фото:

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Ракурс

Новий оригінальний вирок ухвалили в Малиновському районному суді Одеси.

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Суд визнав винним колишнього власника інтернет-магазину з продажу гелевих кульок. Свого часу він отримав замовлення на 25 тис. 600 грн, але товар їй не надіслав. Гроші бізнесмен витратив на власний розсуд. Згодом підсудного мобілізували і наразі він проходить військову службу. Про це йдеться у судовому вироку від 20 грудня, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Військового визнали винним та призначили йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Також Феміда зобов’язала чоловіка прочитати три книги: «Інтернат» Сергія Жадана, «Грубий зошит» Аготи Крістоф та «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» Григорія Сковороди.

Читання такої літератури, на мій погляд, повинно відволікти людину від злих думок і зосередити на справжньому житті на категоріях добра і зла. І якщо бути дуже уважним до деталей, то можливо побачити і жагу до прекрасного, а поряд, і прояви любові до людей. І справді, чутливість ніколи не має шансів перед добротою, почуття честі не підміниться на самолюбство або марнославство, а відчуття обов`язку буде не досяжним для вічних — користі та зручності, — пояснив суддя у вироку.

Щодо твору Григорія Сковороди, то зазначається, що книга «справді визначає сенс буття та напрямок думок, які повинні бути у людини. Досягти загального щастя, на думку автора, можливо тільки завдяки працьовитості».

Нагадаємо, у 2021 році суддя Малиновського районного суду Одеси засудив обвинувачених у крадіжці до одного року умовно та зобов’язав їх прочитати книги Марка Твена «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна», книгу «Біле ікло» Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі…».