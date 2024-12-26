Сексистский скандал: в КНУ рассказали, как уволят профессора Василенко

https://racurs.ua/n202538-seksistskiy-skandal-v-knu-rasskazali-kak-uvolyat-professora-vasilenko.html

Ракурс

Професору Київського національного університету (КНУ) Микиті Василенку, якого звинувачують у сексизмі, винесуть другу догану, що може стати підставою для звільнення.

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Про це hromadske повідомив ректор університету Володимир Бугров. Він додав, що сьогодні напише наказ про оголошення догани і зробить це так, «щоб не було потім підстав для судових оскаржень».