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Ракурс
Сексистський скандал: у КНУ розповіли, як звільнять Василенка

Сексистський скандал: у КНУ розповіли, як звільнять професора Василенка

26 гру 2024, 15:40
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Професору Київського національного університету (КНУ) Микиті Василенку, якого звинувачують у сексизмі, винесуть другу догану, що може стати підставою для звільнення.


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Про це hromadske повідомив ректор університету Володимир Бугров. Він додав, що сьогодні напише наказ про оголошення догани і зробить це так, «щоб не було потім підстав для судових оскаржень».

Раніше Василенко вибачився за свої слова про «голодних» на секс українок, але разом з цим заявив, що ситуація, що склалася, є «найбільш підготовленою провокацією» проти нього.

Також він укотре висловився про те, що миротворці в Україні піднімуть демографію тут, натомість ректор університету допуска, що Василенка можуть звільнити, оголосивши йому другу догану.

Джерело: Ракурс


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