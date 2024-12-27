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Ракурс
Украинский беспилотный вездеход «Улитка». Фото: МОУ

Украинский беспилотный вездеход «Улитка» появится на вооружении ВСУ

27 дек 2024, 18:48
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Міністерство оборони України дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу «Равлик».


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Ця система, яку кодифікувало оборонне відомство, має невеликі розміри і її легко транспортувати на автомобільному причепі. «Равлик» важить трохи більше півтонни і здатний  перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп. Про це 27 грудня повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що платформа має герметичний захист від пилу, забруднень і вологи, завдяки чому вона може безвідмовно працювати в складних погодних умовах. А електродвигун і всюдихідні шини дозволяють «Равлику» рухатися дуже тихо.

В МОУ наголосили, що всюдихід без проблем долає різні перешкоди може рухатися по бездоріжжю, трясовині, піщаних насипах, вузьких канавах та невисоких вертикальних перешкодах.

Український безпілотний всюдихід «Равлик». Фото: МОУ

Нагадаємо, у листопаді Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах український бронетранспортер Oncilla-Shturm. Ця броньована машина призначена для виконання широкого спектру бойових завдань.

Источник: Ракурс


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