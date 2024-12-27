Український безпілотний всюдихід «Равлик» з’явиться на озброєнні ЗСУ

Український безпілотний всюдихід «Равлик». Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n202576-ukrayinskyy-bezpilotnyy-vsudyhid-ravlyk-z-yavytsya-na-ozbroienni-zsu.html

Ракурс

Міністерство оборони України дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу «Равлик».

.

Ця система, яку кодифікувало оборонне відомство, має невеликі розміри і її легко транспортувати на автомобільному причепі. «Равлик» важить трохи більше півтонни і здатний перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп. Про це 27 грудня повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що платформа має герметичний захист від пилу, забруднень і вологи, завдяки чому вона може безвідмовно працювати в складних погодних умовах. А електродвигун і всюдихідні шини дозволяють «Равлику» рухатися дуже тихо.

В МОУ наголосили, що всюдихід без проблем долає різні перешкоди може рухатися по бездоріжжю, трясовині, піщаних насипах, вузьких канавах та невисоких вертикальних перешкодах.

Нагадаємо, у листопаді Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах український бронетранспортер Oncilla-Shturm. Ця броньована машина призначена для виконання широкого спектру бойових завдань.