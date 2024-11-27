Бронетранспортер Oncilla-Shturm. Фото: МОУ

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Українські військові отримають новенький вітчизняний бронетранспортер.

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МОУ допустило до експлуатації у військах український бронетранспортер Oncilla-Shturm. Ця броньована машина призначена для виконання широкого спектру бойових завдань. Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Ця ББМ вміщує трьох членів екіпажу і десант із шести військовослужбовців. Машина оснащена потужним турбодизелем, автоматичною коробкою передач, автоматичною підкачкою шин, системою пожежогасіння й кондиціонером. Запас пального становить понад 700 км.

Броня Oncilla-Shturm може витримати обстріли та вибухи. Машина озброєна дистанційно керованим бойовим модулем з великокаліберним кулеметом.

В Міноборони відзначили, що бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.

Нагадаємо, 15 листопада Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності «Зубр», який мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами.