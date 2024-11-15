«Зубр» поповнить автопарк ЗСУ. Фото: МОУ

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Парк бронетехніки Сил оборони України поповнить машина «Зубр».

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності «Зубр». Цей броньовик мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. Про це 15 листопада повідомила прес-служба МОУ.

Цей броньовик має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики. Це дозволяє «Зубру» пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості. Також машина без проблем долає неглибокі водні перешкоди.

У Міністерстві зазначили, що броня та конструкція «Зубра» забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі.

А конструкція машини дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння. «Зубр» призначений для транспортування особового складу та евакуації поранених.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах легкий бронеавтомобіль «Джура». Ця машина, створена на шасі Toyota Land Cruiser 70, отримала спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї.