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Спасатели оказали помощь раненым жителям Покровска, фото: ГСЧС
Спасение раненых жительниц Покровска показало ГСЧС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202608-spasenie-ranenyh-jitelnic-pokrovska-pokazalo-gschs-video.htmlРакурс
У Покровську на Донеччині дві місцеві жительки — 1939 та 1956 років народження — зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу, котрий стався вчора, 29 грудня.
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Рятувальники надали їм допомогу та транспортували до медзакладів. Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.
До місця події виїхали рятувальники й надали домедичну допомогу жінкам, — вказано в повідомленні. — Поранених транспортували до м. Родинське, де передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Рятувальники закликають мешканців Донеччини не нехтувати своєю безпекою та евакуюватись.
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