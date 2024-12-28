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Ракурс
Рятувальники надали допомогу пораненим мешканкам Покровська, фото: ДСНС

Порятунок поранених мешканок Покровська показала ДСНС (ВІДЕО)

28 гру 2024, 18:52
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У Покровську на Донеччині дві місцеві жительки — 1939 та 1956 років народження — зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу, котрий стався вчора, 29 грудня.


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Рятувальники надали їм допомогу та транспортували до медзакладів. Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.

До місця події виїхали рятувальники й надали домедичну допомогу жінкам, — вказано в повідомленні. — Поранених транспортували до м. Родинське, де передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Рятувальники закликають мешканців Донеччини не нехтувати своєю безпекою та евакуюватись.

Джерело: Ракурс


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