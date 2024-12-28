Рятувальники надали допомогу пораненим мешканкам Покровська, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202608-poryatunok-poranenyh-meshkanok-pokrovska-pokazala-dsns-video.html

Ракурс

У Покровську на Донеччині дві місцеві жительки — 1939 та 1956 років народження — зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу, котрий стався вчора, 29 грудня.

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Рятувальники надали їм допомогу та транспортували до медзакладів. Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.

До місця події виїхали рятувальники й надали домедичну допомогу жінкам, — вказано в повідомленні. — Поранених транспортували до м. Родинське, де передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Рятувальники закликають мешканців Донеччини не нехтувати своєю безпекою та евакуюватись.