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Рятувальники надали допомогу пораненим мешканкам Покровська, фото: ДСНС
Порятунок поранених мешканок Покровська показала ДСНС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202608-poryatunok-poranenyh-meshkanok-pokrovska-pokazala-dsns-video.htmlРакурс
У Покровську на Донеччині дві місцеві жительки — 1939 та 1956 років народження — зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу, котрий стався вчора, 29 грудня.
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Рятувальники надали їм допомогу та транспортували до медзакладів. Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.
До місця події виїхали рятувальники й надали домедичну допомогу жінкам, — вказано в повідомленні. — Поранених транспортували до м. Родинське, де передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Рятувальники закликають мешканців Донеччини не нехтувати своєю безпекою та евакуюватись.