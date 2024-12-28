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Словакия угрожает остановить поставки электроэнергии в Украину, фото:

Украина обратилась к энергокомиссару ЕС из-за угроз Фицо по поставкам электричества

28 дек 2024, 20:59
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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно заявив про намір зупинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту газу.


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Міністр енергетики України Герман Галущенко у зв’язку з цим вже звернувся листом до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е та до Енергетичного Співтовариства, повідомляє прес-служба Міненерго.

Галущенко наголошує, що таке рішення буде грубим порушенням європейських регуляцій.

Також міністр зазначив, що в України є механізм, як замінити імпорт зі Словаччини з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. За його словами, такі переговори з партнерами уже було проведено.

Він наголосив, що єдина причина взагалі імпорту електроенергії зі Словаччини — це дії країни-агресора російської федерації, яка окупувала та знищила частину генеруючих потужностей.

Треба розуміти, що імпорт електроенергії, і наш президент дуже чітко про це сказав, — це наслідок того, що росія окупувала Запорізьку АЕС і системно уже три роки знищує генерацію в Україні, — резюмував Галущенко.

Источник: Ракурс


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