Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Словаччина погрожує зупинити постачання електроенергії в Україну, фото:

Україна звернулася до енергокомісара ЄС через погрози Фіцо щодо постачання електрики

28 гру 2024, 20:59
999

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно заявив про намір зупинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту газу.


.

Міністр енергетики України Герман Галущенко у зв’язку з цим вже звернувся листом до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е та до Енергетичного Співтовариства, повідомляє прес-служба Міненерго.

Галущенко наголошує, що таке рішення буде грубим порушенням європейських регуляцій.

Також міністр зазначив, що в України є механізм, як замінити імпорт зі Словаччини з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. За його словами, такі переговори з партнерами уже було проведено.

Він наголосив, що єдина причина взагалі імпорту електроенергії зі Словаччини — це дії країни-агресора російської федерації, яка окупувала та знищила частину генеруючих потужностей.

Треба розуміти, що імпорт електроенергії, і наш президент дуже чітко про це сказав, — це наслідок того, що росія окупувала Запорізьку АЕС і системно уже три роки знищує генерацію в Україні, — резюмував Галущенко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів